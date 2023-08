Fårikål med rosmarin

Bestemors klassiske fårikål er en klassisk fårikål med godt brunet kjøtt, kokt skikkelig lenge. Bestemor kokte alltid fårikålen til kålen ble brun. Det er meningen. For meg er fårikål med sånn gusjegrønn éntimeskål slett ikke ferdig. Når kålen er brun, betyr det at den er gjennomtrukket av den fantastiske kraften (som du bare får når du bruner kjøttet skikkelig). Ulempen er at kålen kan ha en tendens til å bli kokt i stykker. For å unngå dette bør man dele kålen i store biter.

Ekstra godt blir det siden den har et hint av hvitløk og rosmarin, to smaker som passer perfekt til smaken av lam og får.