Skjær kjøttet i grove terninger. Rens og del løken i båter; delikatesse-løken kan være hel. Rens og del soppen i to eller fire.

Varm en jerngryte (eller en annen gryte/høy stekepanne med lokk) med litt olje. Krydre kjøttet godt med salt og pepper og brun det i flere omganger, slik at alt kjøttet blir skikkelig brunet. Tilsett litt mer olje underveis om nødvendig.

