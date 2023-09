Kantarellknask

Kantareller passer faktisk godt sammen med noe søtt! Kok opp kantareller i sukkerlake, og la den surre litt i pannen – da har du grunnlag for både karamelliserte kantareller og kantarellsirup.



Kantarellknasket kan blandes i karameller og i granola. Anvendelig knask!



Tips: Sil sukkerlaken i et klede for å fjerne smårusk, og kok den ytterligere inn. Fyll sirupen på glass og sett kjølig. Deilig sirup med kantarellsmak som er godt på vaniljeis eller gresk yoghurt og nøtter.



Oppskrift av Anne Mæhlum fra boken «Vilt godt sopp»