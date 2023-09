Kan man lage pesto av steinsopp? Ja visst! Nyplukket steinsopp, parmesan, nøtter, olivenolje, persille og hvitløk blir rett og slett steinsopp-pesto. Og det beste av alt, det er jo så enkelt!



Steinsopp-pesto er nydelig på bruschetta, sammen med pasta eller til det du liker å bruke pesto til.



Pestoen holder seg i kjøleskap i rundt 3–4 dager. For kokebokforfatter og soppsakkynding Anne Mæhlum var ikke det en problemstilling, da den ble borte samme dag.



– Jeg ser at steinsopppesto selges på glass helt finmost, men syns det er godt å ha litt biter, og så ser den penere ut sånn.



Tips: Regner med at det er andre sopper som kan passe som pesto også. Det er bare å bytte ut steinsoppen med annen sopp og teste ut.



Oppskrift av Anne Mæhlum fra boken «Vilt godt sopp»