Ovnsbakte grønnsaker med feta

Rens og del løken i smale båter. Skrell og skjær gulrøttene i jevne staver. Rens og del fennikelen i kløfter. Ha alle grønnsakene over i en passende ildfast form. Drypp over honning, press over sitronsaften og tilsett en god klunk olje. Krydre med salt og pepper og bland alt godt sammen.