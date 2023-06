Skrell rødbete, sellerirot og søtpotet og del i biter. Strø salt over og drypp på litt olje. Pakk inn i et dobbelt lag aluminiumsfolie. Det kan være lurt å bake rødbetene i en egen pakke for å unngå at alt blir rødt. Bak på grillen til grønnsakene er møre. (Du kan du forkoke grønnsakene for å spare tid, men smaken blir best og mest intens hvis de får bake hele veien.)