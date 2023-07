Rabarbra - Alle våre oppskrifter

Når er rabarbra moden?

Mange har rabarbra i hagen, og flere av oss har gode barndomsminner fra somre med rabarbrastilk og sukkerkopp i hånden. Dessverre har rabarbra korte sesonger, men den kan gjerne fryses slik at du kan nyte den lengre. I mai og juni er rabarbraen som oftest på sitt beste, og det sies at du bør høste den rundt sankthansaften. Pass på at du kun spiser stilken, bladene er nemlig giftige.

Rabarbraoppskrifter til sommeren

Selv om rå rabarbra er veldig syrlig, gjør den seg utmerket i mange forskjellige desserter. Rabarbrakake med vaniljesaus eller -is er en klassiker, men også dessertpai med den syrlige grønnsaken er særlig populær om den blir satt på kakebordet. På Godt finner du også oppskrifter på rabarbrais, syltetøy, supper og grøt. Og det aller beste: Du kan finne hovedingrediensen i din egen hage!

Rabarbra-drinker

Takket være syrligheten, gjør rabarbraen seg også meget godt i friske drinker! Med hjemmelaget rabarbrasirup, tequila og litt limesaft, får du for eksempel en rabarbra-margarita. Har du rester etter rabarbrasuppe, kan den forvandles til en nydelig daiquiri. Bare tilsett til hvit rom, is og jordbær, så er du nesten i mål. Ønsker du å lage en drikke uten alkohol, kan rabarbrasaft kanskje være noe for deg?

Lag tilbehør med rabarbra

Til tross for at vi ofte lager søte retter med rabarbraen, er det også en hel del gode tilbehør til kjøtt, fisk og kylling du kan lage med grønnsaken. En frisk rabarbrachutney kan serveres ved siden av kjøtt, svin eller and, og smaker dessuten nydelig til smaksrike oster. Sylter du rabarbra kan du putte den i salater eller nyte den til ulike typer grillmat. Eller så kan du selvfølgelig nyte den på gamlemåten med en kopp sukker.