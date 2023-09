Velger du hasselbackpoteter som tilbehør vil måltidet alltid kjennes litt ekstra luksuriøst ut. For den møysommelige kutting tar litt tid, men det er absolutt verdt det! Her i en klassisk variant med smør. Har du krydder- eller hvitløkssmør liggende gjør det litt potetene enda mer smak, bare prøv!



Hasselbackpoteter en er et herlig klassisk tilbehør til mange kjøttretter, som for eksempel til søndagsfavoritten kalvestek.