Saltbakte poteter med ost, rømme og bacon

Saltbakte poteter med ost, rømme og bacon kan godt fylles med annet fyll som for eksempel guacamole og rømme eller rømme, rogn, hakket løk og gressløk. For ekstra sprøtt potetskinn kan du gni potetene inn med litt olje før du legger dem over i saltet.