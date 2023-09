Kjør potetene gjennom en kjøttkvern. Bruk den minste hullskiva. Spe potetene med byggmel og hvetemel til du kjenner du klarer såvidt å forme baller. Ikke ha i for mye mel, bruk heller for lite, det er mye bedre med potetball som ikke er så pene i stedet for knallharde klumper.