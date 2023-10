Gresskar – Alle våre oppskrifter

Deilige gresskar-oppskrifter

Ikke helt ulikt gulroten, kan også gresskaret brukes i alt fra lunsjretter og middag til desserter, og får en søt smak når den bakes. En annen fellesnevner er at de begge er fulle av betakaroten. Utover dette inneholder gresskaret mest vann, og smaker best om du varmebehandler det - enten du baker, griller eller steker det. Gresskar kan spille hovedrollen på tallerkenen alene, men smaker også godt som tilbehør. For eksempel syltet gresskar er nydelig til ulike kjøttretter.

Når er gresskar i sesong?

Gresskar er i sesong på høsten, nærmere bestemt rundt september og oktober. Kanskje det er dette og de mange fargene som har gjort grønnsaken til et høstsymbol og populær pyntegjenstand til Halloween? Du finner gresskaret i mange varianter, former og farger. Ikke alle er spiselige, og ikke alle dyrkes i Norge. Gresskaret tåler nemlig ikke kulde, og trenger mye sol, varme og vann for å vokse. Grønnsaken kan vokse seg veldig stor, og har du sett vognen til Askepott i tegnefilmen, er det ikke en helt urealistisk størrelse. Gresskaret som er nedtegnet som det største i Guinnes rekordbok veide nemlig 1226 kg og var nesten 4 meter bredt.

Middager med gresskar

Hos godt finner du oppskrifter med gresskar til alle anledninger. Ønsker du en kjøttfri middag kan du eksempelvis teste bakt gresskar med chevre, honning og nøtter. Denne oppskriften gjør seg også ypperlig som forrett. Når høstmørket senker seg er det lite som smaker så nydelig som en krydret gresskarsuppe, eller du kan inkludere grønnsaken som en del av tilbehøret til andre retter. Her finner du også mange oppskrifter på deilige salater med gresskar,

Gode gresskardesserter

Ettersom gresskar får en søt og god smak når den varmes, passer den også ypperlig i desserter. Har du testet gresskarkake? Den minner om gulrotkake, og passer veldig godt sammen med ostekrem. Andre desserter du kan prøve deg på er gresskarpai, eller kanskje en ostekake med gresskar er det som frister? Pumpkin spice er også populært på høsten, og passer perfekt til en deilig latte.