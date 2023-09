Ovnsbakt gresskar med en fyldig hummus og sprø krydrede kikerter innfrir alle kriteriene til en grønn middag med masse god smak og god tyggemotstand. Noen fargesprakende granateplekjerner er akkurat så forfriskende som de er søte. Nesten alt kler et dryss med granateplekjerner, så ikke vær redd for å strø om deg med godsakene.



Tips: Hvis du bruker varmluftsfunksjonen kan du bake gresskar og steke kikerter samtidig. Siden varmluft gjerne er litt varmere enn vanlig over- og undervarme kan du da senke temperaturen til 190 grader. Som ekstra tilbehør passer det fint med gresk salat og varme pitabrød.