Stekt rosenkål er godt til mye. Tilsett andre smaker som friske urter, tranebær eller bacon for en ekstra spennende vri.



Tips: Dryss over varme tranebær før servering. For ekstra smak kan du tilsett 2 finhakkede hvitløkfedd og 0,5 -1 finhakket rød chili. En klype sukker eller 1 teskje flytende honning kan også tilsettes for ekstra sødme.