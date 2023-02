Syltet rødløk med chili

Rens og finsnitt rødløken. Ha løken over på et passende glass eller boks med tett lokk. Bland eddik, sukker, vann og chili i en liten kasserolle. Kok opp laken og la den småkoke til alt sukkeret er oppløst. Hell laken over løken og sett på lokket. Løken er klar til bruk etter omtrent en time og holder seg fint i kjøleskapet en ukes tid.