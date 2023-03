Mac and cheese

Smelt smøret i en tykkbunnet kasserolle. Visp inn melet når smøret freser. Tilsett melken i en jevn stråle under konstant visping for å unngå klumper.

Smelt smøret i en tykkbunnet kasserolle. Visp inn melet når smøret freser. Tilsett melken i en jevn stråle under konstant visping for å unngå klumper.