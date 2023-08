Har du epler i hagen og er usikker på hva du skal bruke dem til? Hva med å lage deilig eplesyltetøy? Akkurat som med eplemos kan du bruke dette syltetøyet til alt fra bakst til gode oster, og det smaker nydelig på brødskiven som pålegg.



I denne oppskriften har vi brukt vanilje som krydder, men også kanel, kardemomme, stjerneanis, vanilje, svart pepper og nøtter er smaker som passer godt sammen med epler.Du kan bruke alle slags epler når du lager syltetøy, men fordi eplene har ulik sødme, må man smake seg fram når det gjelder sukringen.



TIPS: Hvis du dypper glassene et par ganger i kokende vann før du fyller dem med varmt syltetøy, dreper du bakteriene samtidig som du reduserer risikoen for at glassene knuser.







Oppskrift av Sverre Sætre.