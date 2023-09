Epler - Her finner du alle våre eple-oppskrifter

Oppskrifter med eple

Epler er gode å spise som de er, og passer godt som en praktisk og sunnere snacks når du er ute på farta. De smaker også nydelig om du putter dem rå i ulike salater, og kan gi retten din et friskt innslag. Også må vi jo ikke glemme eplekaken! En klassiker som kan lages på utallige måter. Lag den med nøtter og bær, sukker og kanel, eller med ekstra krydder. Server med vaniljeis, -krem eller -saus, eller si “ja, takk” til alle tre. Varme, bakte epler er også godt som dessert med vaniljesmakende tilbehør, eller de kan serveres til ulike typer kjøtt. Epler er også fine å sylte og safte, så mulighetene er nærmest uendelige.

Når er epler i sesong?

Mange forbinder gjerne eplesesongen her hjemme med høsten. Det er kanskje ikke så rart, for det er nemlig fra august og utover at eplene i de mange hagene her til lands er klare til å høstes. Noen eplesorter kan spises rett fra treet, men såkalte vinterepler må høstes for deretter å modne under lagring til de er spiseklare. Derfor kan faktisk eple-sesongen spenne helt fra august til april, alt ettersom hva slags type epler du har med å gjøre.

Middagsretter med eple

Som nevnt trenger ikke frukt nødvendigvis å bety dessert. Det er mange lunsj- og middagsretter med salte smaker som blir mer balansert av et hint av sødme eller syre. Kyllingsuppe med eple og karri er for eksempel en favoritt hos mange, eller hva med å servere epler til julematen og annet svinekjøtt? Epler er også godt til oster sammen med nøtter. Du kan servere tynt skivede epler på ostefatet, eller du kan prøve deg på å lage hjemmelaget eplemos - begge deler er nydelig.