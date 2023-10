Appelsin – Se alle våre oppskrifter

Oppskrifter med appelsin

Appelsinen er søt på smak, men har også en hel del syre i seg. Dette gjør den ypperlig til bruk i både desserter og i andre matretter. Den passer bra til kjøtt, kylling og fisk, og smaker nydelig sammen med for eksempel fennikel i en frisk salat. Sliter du med å få i deg nok frukt og grønt, er også juice en fin måte å inkludere mer av det inn i kostholdet. Appelsinen er populær i juice, og kan gjerne også brukes i smoothie. Den er også fin å bruke i drinker.

Når er appelsin i sesong?

Det er antagelig ikke bare på grunn av sin oransje farge at appelsinen er så mye kjøpt og spist under påsken. I mars er det nemlig appelsin-sesong, og vi får ekstra mange og velsmakende appelsiner i butikken. I desember har vi også et høyt appelsinforbruk, enten om vi spiser dem eller putter nelliker i dem for å telle ned til jul. Denne tiden av året er ikke appelsinen i sesong, men slektningen dens, klementinen, er det. Uansett om du spiser appelsin eller klementin har begge masse C-vitamin som er bra for immunforsvaret vårt, noe som ikke kommer dårlig med i jule- og forkjølelses-tiden.

Appelsindesserter som frister

Er det egentlig en dessert som ikke kan lages med appelsin? Ostekake, panna cotta, muffins, ja, til og med sjokoladekake smaker nydelig i kombinasjon med appelsinen. Den passer også godt i en tradisjonell fruktsalat - server med vaniljekesam eller -saus, og vipps har du en fullverdig dessert som du kan nyte hverdag som helg. Ønsker du å mikse det opp litt, kan du også få tak i røde appelsiner, eller blodappelsin. Disse har rødlig skall og rødt fruktkjøtt. Den må likevel ikke forveksles med grapefrukt, som er en egen art.