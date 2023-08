Rørte bringebær lager du på null komma niks! Bare rør bærene sammen med litt sukker. Hvor mye sukker du vil bruke er litt smak og behag. Et utgangspunkt kan være 200 g sukker til 1 kg bær.



Rørte bringebær er nydelig og kan brukes på brødskiven, som kakefyll, til is, vafler og så videre. Holdbarheten er ganske kort, kun noen dager i kjøleskapet. Lager du mye bør du derfor fryse det ned i små bokser.



Tips: Hvis du ønsker et hint av vanilje kan du tilsette det i form av frøene fra vaniljestang eller et dryss av ekte vaniljesukker.