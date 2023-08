Ripssyltetøy

Rens bærene godt slik at dårlige bær blir sortert ut.

Rens bærene godt slik at dårlige bær blir sortert ut.

Vei opp og sett over til koking, helst under lokk.

Vei opp og sett over til koking, helst under lokk.

Rør godt og gi syltetøyet et nytt oppkok. Alt sukker må være oppløst.

Rør godt og gi syltetøyet et nytt oppkok. Alt sukker må være oppløst.

Fyll syltetøyet straks over på rene glass eller krukker.

Fyll syltetøyet straks over på rene glass eller krukker.