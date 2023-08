Havregrøt med karamellsaus, eple og ristede mandler

Denne havregrøten har vært den definitive bestselgeren på den svært populære grøtbaren «Grød» i København siden de åpnet dørene i 2011. Kombinasjonen av den trygge, fyldige havregrøten, den fete karamellsausen, de friske, syrlige eplene og de sprø mandlene har gjort grøten til en levende legende på rekordtid.



Mange, særlig de som er litt eldre og som ble tvangsforet med velling og byggrynsgrøt i oppveksten, sier at de hater grøt. Men etter at de har smakt Grød's «h1» (betegnelsen personalet bruker på grøten, red. anm.) har de gått fra grøtskeptikere til grøtelskere. Det sies at det skal sterke krefter til for å kurere et grøttraume, men den kraften har denne grøten!



Grøten er lett å lage - men pass deg, den er svært vanedannende!



NB: Karamellsausen tar litt tid å lage (men denne oppskriften gir en større mengde, som kan lages på forhånd og oppbevares i kjøleskapet), ellers er det hele fort gjort!