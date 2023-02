Arme riddere

French toast, også kalt arme riddere, er brød som har trukket i egg og melk før det stekes i stekepanne. Det er lurt å bruke et dag-gammelt brød, gjerne loff, for å få den perfekte konsistensen uten at det begynner å smuldre. Du vil ha stekeskorpe på begge sidene og gjerne en litt saftig bit på midten. French toast serveres ofte til frokost med klassikeren smør og sirup eller bær, men kan gjerne nytes til alle døgnets tider. Min favoritt er french toast med hjemmelaget dulce de leche og bær. Mitt motto når det kommer til french toast er «more is more».