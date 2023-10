Gresskar med burrata og salvie

Denne lille forretten med gresskar, burrata og salvie er den perfekte starten på en høstmeny.



– Vi elsker å bruke gresskar i supper, som puré eller bakt i ovnen, slik som i denne oppskriften. Her får gresskaret gløde i all sin prakt. Sammen med salvie, burrata, litt chili og smør skal det mye til for at dette ikke blir bra, skriver Fredrikke Gullbekk og Andreas Offenberg, som står bak matkontoen @detserveres.



Oppskriften er hentet fra boken «Det Serveres – treretters menyer for fire årstider».