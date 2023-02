Stekt skrei med potetmos og baconsmør

Skrap skinnet for skjell. Dryss rikelig med grovt havsalt på kjøttsiden. La saltet ligge på i 20 minutter. I mellomtiden lager du potetmos og baconsmør.

Skyll fileten godt under rennende kaldt vann og klapp den tørr med kjøkkenpapir. Skjær fileten i fire jevne stykker.

Krydre fisken lett med nykvernet pepper. Ha litt olje i en stor og varm stekepanne. Legg fiskestykkene med skinnsiden ned i pannen. Stek på skinnsiden i cirka 5 minutter over middels høy varme.

