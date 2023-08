Varm ovnen til 180 grader. Legg fileten over i en passende ildfast form.

Hakk chili og hvitløk. Kjør chili, hvitløk, soyasaus, fiskesaus, limesaft, sukker, vann og koriander sammen i en liten hurtigmikser eller med en stavmikser. Fordel halvparten av sausen over torsken.

Dekk formen med aluminiumsfolie slik at den blir helt tett. Sett formen midt i ovnen og damp torsken i cirka 20 minutter eller til den akkurat flaker seg ved et lett trykk.

