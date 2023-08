Ørret i airfryer med agurk- og eplesalat

Ørret og laks er alltid en suksess når det lages i en airfryer. Her får du god stekeskorpe og saftig fiskekjøtt. Du kan krydre fisken med alle slags gode krydder, men ofte er det enkle det beste. Den friske og gode salaten kan du gjerne lage dagen i forveien for at de gode smakene skal sette seg skikkelig.



Oppskriften er hentet fra «Den store airfryer-kokeboka» av Trude Eide Straume.