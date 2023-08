Rødbet og eple:

Skrell rødbeten og eplet. Skjær først tynne skiver av de og etter på kutter strimler av skivene. Bland sammen honning, eddik, grov sennep og olje i et glass ved å riste det godt. Da blir det en fin vinaigrette. Bland passende mengde av dette i rødbeten og eplet. Smak til med salt og pepper.

