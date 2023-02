Rakfisk med tradisjonelt tilbehør

Rakfisk i førjulstiden er tradisjon for mange, gjerne i form av et rakfisklag. Den enkleste måten å servere rakfisk på er å kjøpe ferdig rakfisk og servere med klassisk tilbehør som poteter, lefse, egg, flatbrød og rømme. Her får du gode tips til rakfisktallerkenen.