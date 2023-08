Sashimi med ponzusaus og eple- og avokadosalat

Sashimi på hjemmebane kan høres litt skummelt ut. Rå fisk i tynne skiver krever mest av alt høy kvalitet på råvaren (det samme gjelder for øvrig også for kjøtt). Spør og grav i ferskvaredisken. Fortell hva fisken skal brukes til, og bruk dine egne sanser i tillegg. Lukt gjerne på fisken. Den skal lukte friskt, og ironisk nok minimalt av fisk. Får du ikke tak i topp kvalitet – så blir det heller ikke sashimi, så enkelt er det!



Jeg har servert fiskeskivene med en hjemmelaget ponzusaus og en eple- og avokadosalat. Det er mye mulig en japansk matpurist tar en baklengs shokahara over resultatet, men hva gjør vel det hvis far blir glad.

Obs! Husk at fisk som skal serveres rå, må være ferskest mulig. Frys fisken ned til en indre temperatur på minus 20 grader celsius eller lavere, i minst 24 timer. Eventuelle parasitter dør ved slik nedfrysning. Fiskefileten skal også være skinn- og benfri, og helt fri for slintrer og blodrester.