Hjemmelagde fiskekaker

Fiskekaker er hverdagsmat med gullkant! Hvorfor lage selv når du kan kjøpe ferdig, tenker du kanskje? Et svar er at den hjemmelagde utgaven inneholder langt mer fisk, og i tillegg er de mye bedre på smak enn industrivariantene. En annen fordel er selvsagt at du kan tilrettelegge for egen og familiemedlemmenes gane og preferanser.