Fiskekaker er hverdagsmat med gullkant! Hvorfor lage selv når du kan kjøpe ferdig, tenker du kanskje? Et svar er at den hjemmelagde utgaven inneholder langt mer fisk, og i tillegg er de mye bedre på smak enn industrivariantene. En annen fordel er selvsagt at du kan tilrettelegge for egen og familiemedlemmenes gane og preferanser.



Stekte små brokkolibuketter er godt som tilbehør, og det samme er kokte poteter som du knuser med en gaffel og blander med litt olivenolje og noen friske dråper sitronsaft.