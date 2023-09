Kjør fisk og salt til en seig masse i en hurtigmikser (food prosessor). Bland inn potetmel og pepper og kjør alt godt sammen. Tilsett eggene, et om gangen, og spe med melk og fløte (i en tynn stråle) mens maskinen går. Stopp litt underveis slik at all væsken får blandet seg godt inn i farsen før du fortsetter (hvis ikke kan farsen skille seg). Skrap ned langs med kantene underveis hvis nødvendig. Farsen skal bli glatt og fast.