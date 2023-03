Varm litt olje eller smør i en stekepanne og fres ingefær, hvitløk, rødløk under omrøring over middels varme. Tilsett gurkemeie og garam masala og la det frese videre til løken blir myk - uten at den får noe særlig farge. Ha i tomatene og bland alt godt sammen. Hell i eggene, dryss over koriander, og stek over middels varme under omrøring til eggene akkurat har «satt seg». Hell alt over på en tallerken, eller server eggerøren rett fra pannen med litt godt brød og mangolassi.