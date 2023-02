Egg Benedict

Lag hollandaisesausen: Smelt smøret over svak varme til det skiller seg i fett og hvitt melkestoff. Skum av fettet og hold det varmt ved cirka 55 grader. Bland vin, eddik, løk og pepper i en liten kasserolle og kok det inn til ca. 1/2 dl. Gni reduksjonen gjennom en sil. Ha eggeplommene over i en glass- eller stålbolle. Tilsett reduksjonen og pisk kraftig.

Lag hollandaisesausen: Smelt smøret over svak varme til det skiller seg i fett og hvitt melkestoff. Skum av fettet og hold det varmt ved cirka 55 grader. Bland vin, eddik, løk og pepper i en liten kasserolle og kok det inn til ca. 1/2 dl. Gni reduksjonen gjennom en sil. Ha eggeplommene over i en glass- eller stålbolle. Tilsett reduksjonen og pisk kraftig.

Kok opp en kjele med vann. Skru ned varmen, sett bollen over det varme vannbadet og pisk energisk til skummet blir varmt og tykner. Spe forsiktig med det varme fettet under stadig pisking. Start med noen dråper og øk mengden etter hvert.

Kok opp en kjele med vann. Skru ned varmen, sett bollen over det varme vannbadet og pisk energisk til skummet blir varmt og tykner. Spe forsiktig med det varme fettet under stadig pisking. Start med noen dråper og øk mengden etter hvert.

Når alt fettet er spedd inn og du har fått en tykk saus, smaker du den til med salt og noen dråper sitronsaft hvis nødvendig. Hvis sausen blir veldig tykk underveis må du spe den med noen dråper vann til passende konsistens. Sausen skal være tykk, men ikke så tykk at de skiller seg. Sett sausen et lunt sted til den skal serveres. Obs: Hvis hollandaisen sprekker fordi den er blitt litt for varm, kan du redde den ved å piske sammen en eggeplomme og litt vann i en bolle, og spe forsiktig med den skilte sausen. Har den derimot kokt må du nok begynne på nytt...

Når alt fettet er spedd inn og du har fått en tykk saus, smaker du den til med salt og noen dråper sitronsaft hvis nødvendig. Hvis sausen blir veldig tykk underveis må du spe den med noen dråper vann til passende konsistens. Sausen skal være tykk, men ikke så tykk at de skiller seg. Sett sausen et lunt sted til den skal serveres. Obs: Hvis hollandaisen sprekker fordi den er blitt litt for varm, kan du redde den ved å piske sammen en eggeplomme og litt vann i en bolle, og spe forsiktig med den skilte sausen. Har den derimot kokt må du nok begynne på nytt...