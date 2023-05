Trenger du tips til en deilig frokost, lunsj, brunsj eller middag, kan jeg anbefale en omelett med tomat. Like anvendelig som tomaten selv og en omelett med masse smak.



Tips: For en litt «stekt» overflaten kan du sette hele pannen (hvis den tåler det!) under grillelementet (eller sterk overvarme) i ovnen i 2-3 minutter.