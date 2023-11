Omelett kan fylles med det du måtte ønske eller det du har tilgjengelig i kjøleskapet, som sopp, tomat eller andre grønnsaker du liker. Biter av kjøttpålegg gir også god smak til omeletten, det samme gjør revet gulost.



Omelett er best når den ikke er altfor tykk. En omelett av 6 egg kan for eksempel fort bli svidd i bunnen (ikke godt!), mens den fortsatt ikke har stivnet oppå. Skal du lage omelett til flere enn 2 personer, får du dermed bedre resultat om du lager to små, ikke én stor omelett. Det går faktisk raskere også, tipser Marit Kolby og Hanne Fischer.



Tips: Omelett er supert å ta med som niste på tur, for den klarer seg en stund uten kjøling.



