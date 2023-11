Varm sjokolade er aldri feil når gradestokken kryper nedover. Bruk god sjokolade, og trikset her er å vispe ut sjokoladen med kokende vann før du tilsetter melk. Kakaoen smaksettes med litt vaniljesukker og smør, som gir en skikkelig god kakao.



Tips: Smak sjokoladen til med for eksempel en klype chili, litt revet appelsinskall, kanel eller nellik.



Vil du prøve deg på kakao for voksne? Sjekk ut oppskriften på kakao med brandy og chili.