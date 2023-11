I Norge har gløgg i adventstiden en tendens til å bli fryktelig søtt, og særlig gjelder dette de alkoholfrie alternativene. Så hvorfor ikke la oss inspirere av den engelske tradisjonen med mulled cider, der gløggen er laget på eplesider?, skriver Arnt Steffensen.



Resultatet av inspirasjonen er da denne oppskriften på eplegløgg! Vil du lage eplegløgg med alkohol kan du gjøre som kokebokforfatteren og tilsette eplebrennevin eller rom.



I dag får man eplemost i et utall varianter fra lokale gårder. Velg derfor en god eplesider, eplejuice eller eplemost til eplegløggen.



Tips: Her er det store muligheter for variasjon. På samme måte som det finnes mange kryddere, finnes det i dag et stort utvalg epler med forskjellig sødme og surhetsgrad, og et stort utvalg innen eplejuice, både filtrert og ufiltrert, og ikke minst eplesider.



Oppskriften er hentet fra boken «Varme vinterdrikker» av Arnt Steffensen.