Kombinasjonen av frisk juice og sprudlende bobler gjør mimosa til en forfriskende drink som passer perfekt til brunsj, champagnefrokost, eller som en aperitiff på sommeren.



Du trenger kun to ingredienser for å lage mimosa: Appelsinjuice og musserende vin etter ønske, som champagne, cava, prosecco eller crémant.



En klassisk mimosa lages med én del appelsinjuice og én del musserende vin. Mimosa smaker best med ferskpresset appelsinjuice - gjerne uten fruktkjøtt. Får du ikke presset juice selv eller tak i dagsfersk juice, så velg juice av god kvalitet. Sørg for at både appelsinjuice og bobler er skikkelig kalde før servering.



Tips! Bytt ut musserende vin med alkoholfrie bobler eller kullsyrevann for en alkoholfri mimosa.