- Vesper er i utgangspunktet en fiktiv cocktail fra James Bond-universet, som forfatteren Ian Fleming bare fant på da han skrev den første boka, Casino Royale. Vesper var bokas femme fatale. Etter hvert som Bond-filmene ble populære begynte cocktailen Vesper, som er en variant av Dry Martini, å leve sitt eget liv, og har rykket opp i kategorien klassikere, forteller Arnt Steffensen.



- Bartendere har i alle år diskutert hvorvidt Vesper egentlig er en vellykket cocktail, og Ian Fleming selv måtte innrømme, da han endelig fikk smake på sin egen kreasjon, at den nok var betydelig hvassere enn han hadde forestilt seg. Men bevares, sitter man en fredagskveld og har satt på en gammel Bond-film, så blir det ikke annet enn perfekt.



Funfact: Bond bestiller alltid sin Martini shaken, not stirred. Sett fra et cocktailståsted er dette feil, for det skal egentlig være omvendt. Vesper og Vodka Martini er cocktailer som skal være meget sterke, og ved å bestille den ristet får Bond rett og slett en utvannet cocktail.



Oppskrift: Fra boken "Fredagscocktails" av Arnt Steffensen. Foto: Line Dammen