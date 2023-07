- Akevittcocktailen Catharina er oppkalt etter Catharina Lysholm, som i sin tid fikk bygget skipet som den aller første linjeakevitten seilte med. Det er egentlig en trist historie om et nederlag.



- Det var i 1805 trønderske handelsmenn forsøkte å selge akevitt i Batavia, det som heter Indonesia i dag. Men akevitten falt rett og slett ikke i smak, så de måtte ta den med tilbake til Norge. Vel hjemme smakte man på akevitten, og oppdaget at den lange sjøreisen hadde gjort den rundere og mer aromatisk. Dermed var linjeakevitten født. Akevitt er et kult brennevin å bruke i cocktailer, og kan brukes litt på samme måte som gin, forteller Arnt Steffensen.



Oppskrift: Fra boken "Fredagscocktails" av Arnt Steffensen. Foto: Line Dammen