Dett er en mocktail, altså en alkoholfri cocktail.



- Når det gjelder Shirley Temple skal vi noen år tilbake, til 1930-tallet i USA. Shirley Temple var en amerikansk barnestjerne i Hollywood. Historien forteller at hun var på restaurant med sine foreldre, og slo seg vrang da de fikk servert en cocktail, og ikke hun. En servitør forbarmet seg over jentungen, og mikset sammen en alkoholfri drink.



- Den falt i smak, og siden Shirley Temple var en av datidens superkjendiser spredte ryktet seg. Verdens første mocktail var født, og den ble uhyre populær i USA. For historieinteresserte kan det nevnes at Shirley Temple i voksen alder ble FN-ambassadør under Richard Nixon og ambassadør i Tsjekkoslovakia, forteller Arnt Steffensen bak boken "Fredagscocktails".



Tips: I denne versjonen av Shirley Temple anbefales å bruke en mer voksen ingefærøl, av den sorten man finner i de små 20 cl flasker på Vinmonopolet. De har mer smak og spenst enn de på store plastflasker. For en alkoholholdig variant av Shirley Temple, kan du tilsette 4 cl vodka. Da blir det en "Dirty Shirley".



Oppskrift: Fra boken "Fredagscocktails" av Arnt Steffensen. Foto: Line Dammen