Gin og tonic med lam

Ha gin, en klype ristet pepper, agurk og saften fra to limebåter i ett stort rødvinsglass. Fyll godt med isbiter. Klapp rosmarinkvisten i hånden slik at den gir fra seg aroma, og legg også den i glasset. Fyll på med tonic og rør om. Legg en bit lam over kanten på drinken og server med en gang.