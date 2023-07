Ha cognac, sitronjuice og sukkerlake i en shaker eller rent syltetøyglass. Fyll godt opp med is og shake hardt i 12-16 sekunder, eller til du hører at isen knuses.

