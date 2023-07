Nok en sydendrink! I den moderne varianten erstattes gjerne appelsinjuice med ananasjuice. Noen brukes også kokosnøttrom i steden for vodka. Dropper du alkohol i drinken, kan du velge mellom tre herlige navn: "Safe Sex on the Beach", "Dry Humping on the Beach" eller "Virgins on the Beach".

