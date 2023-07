Cuba Libre betyr direkte oversatt "fritt Cuba", og oppstod under eller etter den spansk-amerikanske krigen i 1898, som førte til at Cuba ble selvstendig i 1902. De fleste romprodusentene har egne versjoner av den historien, og mange påstår at en ekte Cuba Libre kun kan drikkes med deres rom.

Kilde: Mari Hult. Foto: Erik Jørgensen