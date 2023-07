En klassisk cocktail, og en av de seks basisdrinkene nedtegnet i David A. Embury's "The Fine Art of Mixing Drinks" (1948). De første oppskriftene vi kjenner til stammer helt tilbake fra 1922. Selve opphavet til drinken er det litt mer usikkerhet om,. En av variantene er at drinken ble laget av en bartender på Ritz-hotellet i Paris, for å varme opp en stamgjest som kom på motorsykkel, med nettopp, en sidevogn.

Kilde: Mari Hult. Foto: Erik Jørgensen