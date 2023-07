Myten forteller at daiquiri skal ha blitt til da The Daiquiri Mining Company på Cuba serverte denne drinken til en gruppe viktige forretningsforbindelser. Da de ikke hadde mer å by på enn rom og lime, laget de en cocktail basert på dette sammen med sukker for å balansere limesmaken. Drinken ble en suksess og har vært en av de mest populære drinkene siden.

Daiquiri er egentlig en hel familie av cocktailer, med rom, limejuice og sukker som basis. Dette er den offisielle IBA-oppskriften, som er en av de seks basisdrinkene beskrevet i David A. Embury's klassiker "The Fine Art of Mixing Drinks".

Kilde: Mari Hult. Foto: Erik Jørgensen