Ryktet forteller at irsk kaffe skal ha blitt gjort kjent på femtitallet, av Joseph Sheridan i sjøflyhavnen Foynes, nå kjent som Shannon Airport på Irlands vestkyst. Når atlanterhavspassasjerene kom fram etter den lange flyturen, tilsatte Sheridan irsk whiskey som en bonus til kaffen han serverte dem. Da noen passasjerer lurte på om det var brasiliansk kaffe de fikk, svarte Sheridan med at det var «irsk kaffe».

Ellers hevdes det at Irish coffee først oppstod på en pub i byen Cork, hvor man serverte te på samme måte, men at teen ble erstattet med kaffe etter at man gikk tom for te.

Kilde: Mari Hult. Foto: Erik Jørgensen