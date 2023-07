En av de tidligste nedtegnelsene om Negroni, kom fra Orson Welles i korrespondanse med Coshocton Tribune i 1947, hvor han beskrev cocktailen slik: «The bitters are excellent for your liver, the gin is bad for you. They balance each other.»



Negroni lages med gin, Campari og vermut, og er veldig lik en annen klassisk cocktail, Americano. Den bruker soda istedenfor gin. Du kan også prøve Negroni Sbagliato, som lages med prosecco.

Kilde: Mari Hult